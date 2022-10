Need For Speed Unbound: Alle Autos im Überblick – EA enthüllt Fuhrpark fürs Rennspiel

Von: Joost Rademacher

Need For Speed Unbound: Alle Autos im Überblick – EA enthüllt Fuhrpark fürs Rennspiel © EA

EA hat alle Autos für das neue Need For Speed Unbound enthüllt. Die Auswahl bietet viel Abwechslung, aber auch so einige Dopplungen.

Guildford, England – Man hätte es kaum noch erwartet, aber 2022 wird ein neues Need For Speed erscheinen. Nur knapp zwei Monate vor Release haben EA und Criterion Games ihr neues Projekt Need For Speed Unbound enthüllt, das die Reihe zurück zur beliebten Underground-Racing-Szene bringt. Eine der größten Fragen ist dabei, mit welchen Autos die Fans denn zum Start die Straßen unsicher machen dürfen. Diese Frage hat EA jetzt selbst beantwortet und alle Fahrzeuge für Need For Speed Unbound enthüllt.

Die komplette Liste aller Autos in Need For Speed Unbound finden Sie bei ingame.de.

Die Sammlung an fahrbaren Untersätzen mag in Need For Speed Unbound nicht so gigantisch sein, wie in einem Forza. Dafür bieten die insgesamt 143 Autos einiges an Abwechslung – und mit Sicherheit auch unzählige Tuningoptionen. Einige Dopplungen gibt es dennoch. Allein vom Lamborghini Aventador gibt es vier verschiedene Modelle, während der Porsche 911 sogar in neun Varianten daherkommt.