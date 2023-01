Netflix schließt Schlupfloch: Account-Sharing bald schon beendet

Streamingdienst

Netflix will das Account-Sharing schon bald beenden. Der Streaming-Dienst hat eine Frist angekündigt. Abonnenten müssen sich bald umstellen.

Los Gatos, Kalifornien – Seit vielen Jahren ist das Teilen des Netflix-Passworts eine gängige Praxis unter den Abonnenten. Dem Streaming-Dienst gehen dadurch Einnahmen verloren – auch wenn nicht jeder, der sich ein Passwort „ausleiht“, sofort ein eigenes kostenpflichtiges Konto erstellen würde. Trotzdem hat Netflix in der Vergangenheit bereits mehrmals angekündigt, die Möglichkeit zum Account-Sharing zu beenden. Und in Kürze soll es endlich so weit sein.

Streaming-Dienst Netflix Monatliche Kosten 4,99 € bis 17,99 € Gründung 29. August 1997 Umsatz 30 Milliarden USD (2021) Gründer Reed Hastings, Marc Randolph CEO Ted Sarandos, Reed Hastings

Netflix setzt Frist für Account-Sharing: Schon bald soll Schluss sein – Datum

Was wird Netflix unternehmen? Im aktuellen Finanzbericht geht Netflix auf das Account-Sharing ein. Darin heißt es, dass über 100 Millionen Abonnenten ihr Passwort haushaltsübergreifend teilen, was dem Unternehmen langfristig schade. Um dies zu unterbinden, hat Netflix einige Maßnahmen geplant:

Kostenpflichtige Sub-Accounts : Schon bald führt der Streaming-Dienst eine kostenpflichtige Freigabe ein, durch die externe Nutzer erst freigeschaltet werden müssen. Den Preis dafür hat Netflix noch nicht genannt, aber in Latein-Amerika liegt dieser umgerechnet bei circa 2 bis 3 Euro im Monat. Externe User werden über die IP-Adresse erkannt.

: Schon bald führt der Streaming-Dienst eine kostenpflichtige Freigabe ein, durch die externe Nutzer erst freigeschaltet werden müssen. Den Preis dafür hat Netflix noch nicht genannt, aber in Latein-Amerika liegt dieser umgerechnet bei circa 2 bis 3 Euro im Monat. Externe User werden über die IP-Adresse erkannt. Übersicht der eingeloggten Geräte : Abonnenten sollen außerdem einen besseren Überblick darüber erhalten, welche Geräte auf das Konto zugreifen.

: Abonnenten sollen außerdem einen besseren Überblick darüber erhalten, welche Geräte auf das Konto zugreifen. Übertragung der Netflix-Profile: Wer doch auf ein komplett eigenes Konto umsteigen möchte, soll gegebenenfalls das vorher genutzte Profil übertragen können. So gehen über Jahre kultivierte Streaming-vorlibeen nciht verloren.

Im Zuge der Umstellung rechnet Netflix damit, dass einige Nutzer ihre Abos kurzfristig womöglich kündigen, aber auf lange Sicht würde sich das gestoppte Sharing positiv auf die Nutzerzahlen auswirken. Das sei bereits in Latein-Amerika zu beobachten gewesen, wo viele User, die zuvor ein fremdes Passwort nutzten, mittlerweile ein eigenes Konto angelegt hätten.

Wann führt Netflix das bezahlte Account-Sharing ein?

Netflix will kostenpflichtiges Account-Sharing bald einführen: Einen konkreten Termin nennt Netflix noch nicht, aber bis zum Ende des ersten Quartals 2023, also Ende März, sollen die Maßnahmen umgesetzt werden. Allerdings ist auch noch unklar, ob das zunächst nur in einigen Regionen geschehen wird. Im Finanzbericht ist die Rede davon, dass das Paid Sharing im ersten Quartal „breiter ausgerollt“ wird.

+ Netflix schließt Schlupfloch: Account-Sharing bald schon beendet © Beata Zawrzel/Imago

Was passiert mit den externen Nutzern, die kein Sub-Account erstellen? Wie bereits erwähnt, trackt Netflix externe Nutzer über die IP-Adresse. Abonnenten werden sich voraussichtlich auf einen IP-Zugang festlegen müssen. Die Nutzung des Streaming-Dienstes soll aber trotzdem weiterhin außerhalb des Hauses möglich sein – wenn man sich beispielsweise im Urlaub befindet.

Die Konkurrenz von Netflix ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, weshalb der Streaming-Dienst sich darum bemühen muss, Abonnenten zu halten und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Natürlich dürfen die Inhalte auch nicht fehlen.

Rubriklistenbild: © Christopher Neundorf/ Imago