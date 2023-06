Pokémon GO: Neue Promo verspricht kostenlose Items

Gratis Inhalte für Poké-Fans!

Pokémon GO: Gratis Items durch Pokémon-Heißluftballon – Schnappt das kostenlose neue Bundle

In Pokémon GO gibt es aktuell eine neue Promo-Aktion mit einem Heißluftballon, bei der es wieder kostenlose Items für die Spieler gibt.

San Francisco – In Pokémon GO gibt es regelmäßig neue Promo-Kampagnen und Bonus-Events bei denen Entwickler Niantic die Spieler mit verschiedenen gratis Inhalten locken will. Passend zur neuen Jahreszeit „Verborgene Edelsteine“ und zum Beginn der neuen Events im Juni 2023 hat Niantic eine neue Werbe-Aktion mit kostenlosen Inhalten gestartet.

ingame.de verrät im Artikel alles, was für die Promo-Aktion in Pokémon GO wichtig ist.

Die neue Bonus-Kampagne ist gestern gestartet. Sie ist auf Pokémon GO-Spieler in Europa beschränkt und läuft in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Spanien. In einigen Regionen in Deutschland ist ein echter Pokémon GO Heißluftballon unterwegs. Während der letzten zwei Wochenenden wurde der Ballon zum Beispiel bereits in Hamburg und München gesichtet. Es lohnt sich also für die Spieler, die Augen offen zu halten, denn sobald der Ballon auftaucht, gibt es Boni für die Spieler.