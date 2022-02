Next-Gen-Upgrade für GTA 5: Alles zu Release, Preis und neuen Inhalten

Von: Adrienne Murawski

Eigentlich werkelt Rockstar Games gerade am sechsten Teil von Grand Theft Auto. Das hält den Entwickler aber nicht davon ab, GTA 5 für die PS5 zu veröffentlichen.

New York – Ihr habt es in den letzten acht Jahren noch nicht geschafft GTA* 5 zu spielen und aktuell steht eure PS5* eigentlich nur ungenutzt in der Ecke rum? Wie gut, dass Rockstar Games* genau euch erhört hat und deswegen den Rentner der Videospiele auch auf die Next-Gen-Konsole bringt.

ingame.de* verrät, was Fans zu GTA 5 für die PS5 und Xbox Series X wissen müssen.

Der aktuellste Teil der „Grand Theft Auto“-Reihe erscheint in Kürze für die neueste Konsolengeneration. Fans hatten eigentlich gehofft, dass sich der Rentner bald in den Ruhestand verabschieden würde, um Platz für den Nachfolger GTA 6* zu machen. Aber Pustekuchen. Der Entwickler aus New York wittert jede Menge Potenzial hinter einem Konsolenupgrade und hat GTA 5 für die PS5 optimiert. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.