Nintendo eShop für 3DS und Wii U schließt – Darauf sollte man jetzt achten

Von: Josh Großmann

Nintendo eShop für 3DS und Wii U schließt – Darauf sollte man jetzt achten © Nintendo (Montage)

Im nächsten Jahr schließen die eShops für 3DS und Wii U. Nintendo hat aber schon einige Änderungen für die nächsten Monate parat. Hier sind alle Änderungen.

Kyoto – Nintendo* kündigte überraschend an, dass ab nächstem Jahr keine Einkäufe mehr auf 3DS und Wii U getätigt werden können. Doch die eigentlichen Auswirkungen kommen schon viel früher. Mit der Schließung der eShops für 3DS und Wii U sperrt Nintendo gleichzeitig den Zugang zu hunderten Retro-Spielen – diese sind nicht mal auf der Nintendo Switch* verfügbar.

ingame.de* enthüllt, warum Nintendo den eShop für 3DS und Wii U schließt und welche Änderungen jetzt schon anstehen.

Zwar sollen die eShops erst im kommenden Jahr vom Netz gehen, jedoch macht der Spieleentwickler aus Kyoto schon in den kommenden Monaten einige Änderungen. Besonders Retro-Fans trifft Nintendo Entscheidung schwer, da die Wii U einer der einzigen Orte war, an denen man sich legal eine große Auswahl an Retro-Spielen herunterladen konnte. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA