Nintendo Switch 2 in Arbeit: Stellenanzeige gibt Hinweis auf die Konsole

Von: Janik Boeck

Kommt eine Nintendo Switch 2? NVIDIA hat unfreiwillig die Gerüchteküche um eine Next-Gen-Konsole angefacht. Das steckt dahinter.

Kyoto – Die Nintendo Switch ist ein echter Hit unter den aktuell verfügbaren Konsolen. Den Erfolg der Switch nur auf den Mangel an PS5 und Xbox Series X/S zu schieben, würde allerdings ihr allerdings nicht gerecht. Nintendo sorgt seit Jahren immer wieder für Spiele-Hits, die Fans weltweit begeistern und an die Switch fesseln. Kein Wunder, dass der Konzern aus Kyoto daran interessiert ist, diesen Erfolg auszubauen. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, hat Hardware-Entwickler NVIDIA nun unfreiwillig die Gerüchteküche um eine mögliche Nintendo Switch 2 angefacht.

Name der Konsole Nintendo Switch Hersteller Nintendo Typ Hybride Spielkonsole Generation 08. Konsolengeneration Speichermedium Spielmodul, Flash-Speicher, microSDXC-Karte Release 03. März 2017

Nintendo Switch 2: NVIDIA facht Gerüchteküche zu Next-Gen-Konsole an

Wieso sorgt NVIDIA für Gerüchte zur Switch 2? Zuletzt hieß es noch, dass der Switch-Erfolg Nintendo Probleme bereitet, weil eine neue Konsolen-Generation diesen torpedieren könnte. Nun gibt es aber Gerüchte zu einer möglichen Next-Gen-Konsole von Nintendo. Diese entstammen einer Stellenanzeige von NVIDIA, die auf eine Nintendo Switch 2 hindeuten könnte.

Nintendo Switch 2 könnte sich schon in der Entwicklung befinden © Nintendo (Montage)

Was steht im Jobangebot von NVIDIA? NVIDIA hat auf Linked In eine Stelle als „Game Console Developer Tools Engineer“ ausgeschrieben. Das Interessanteste daran ist die Jobbeschreibung. Dort heißt es unter anderem: „Sie arbeiten eng mit internen und externen Partner*innen, inklusive Peer-Organisationen innerhalb von NVIDIA.“ Die Nintendo Switch wird in der Stellenanzeige nicht explizit erwähnt.

Nintendo Switch 2: NVIDIA sorgt für Hellhörigkeit – Was steckt hinter den Gerüchten?

Inwiefern besteht ein Bezug zur Nintendo Switch? Dass die Nintendo Switch oder eine mögliche Nintendo Switch 2 nicht erwähnt werden, ist logisch. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Person, die die Stelle bekommt, eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen muss. Schließlich wird es um sensible Informationen gehen. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass die Konsole tatsächlich in Arbeit ist – auch wenn Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa sich besorgt zeigt.

Die Nintendo Switch hat erneut PS5 und Xbox Series X abgehängt. Sie ist in Sachen Hardware allerdings inzwischen auch mehr als veraltet. Da die Konsole auf NVIDIA-Hardware basiert, liegt der Schluss nahe, dass die Stellenanzeige sich tatsächlich auf eine neue Switch-Konsole bezieht. Wann eine mögliche Nintendo Switch 2 erscheinen könnte und ob sich eine solche Konsole wirklich in Entwicklung befindet, steht aber noch in den Sternen. Genießt das Gerücht also lieber mit Vorsicht.