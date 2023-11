Fans sauer über neue PS Plus Spiele im November

Von: Joost Rademacher

Fans sauer über neue PS Plus Spiele im November © Sony

Die Spiele im November 2023 bei PS Plus fallen schon vor dem Download durch. Fans ärgern sich über die Auswahl nach der Preiserhöhung vom Abo.

San Mateo, Kalifornien – Jeden Monat zahlen Abonnenten von PS Plus ihre Gebühren, um von Sony mit Online-Multiplayer und Games versorgt zu werden. In der Regel gilt der Online-Service mit seinen monatlichen Spielen als Garant für mindestens ein paar Stunden kostenlosen Spielspaß. Manchmal setzt Sony sich mit der Auswahl für einen Monat aber in die Nesseln – so wohl auch im November 2023. In den sozialen Medien machen die Fans gerade mächtig Stunk gegen die neuen Gratis-Games bei PS Plus.

Auf Reddit tummeln sich im offiziellen Forum zu PlayStation Plus zahlreiche Abonnenten des Online-Service. Hier ist die Kritik gegen die Gratis-Games im November 2023 mit Abstand am lautesten. Aber auch auf X, ehemals Twitter, häufen sich Beschwerden gegen Sony und PS Plus. Besonders die erhöhten Preise stoßen immer mehr auf Unverständnis.