Nummernschild anpassen in GTA Online – So gibt es ein neues Kennzeichen

Von: Aileen Udowenko

Nummernschild anpassen in GTA Online – So gibt es ein neues Kennzeichen © Rockstar Games

In GTA Online können Spieler ganz einfach ihr Kennzeichen ändern. Hierzu wird nur der Rockstar Games Nummernschild-Editor benötigt.

New York, USA – Mit dem GTA Online Update vom 20. April können Spieler wieder ihr Nummernschild ändern. Allerdings ist dies nicht mehr über die ifruit-App möglich. Mittlerweile hat Rockstar Games an einem anderen Weg gepfeilt. Zum Wunsch-Kennzeichen kommen Spieler jetzt über den Nummernschild-Editor des Entwicklers.

Im Dezember 2022 hat Rockstar Games der ifruit-App den Saft abgedreht. Seitdem mussten sich Spieler mit ihren bisherigen Kennzeichen zufriedengeben. Durch ein neues Update für GTA Online können die gefragten Nummernschilder jetzt aber endlich wieder personalisiert werden.