Pokémon GO: Trainer fragt, ob die neue Box gut ist – „Ist sogar verdammt gut“

Pokémon GO: Trainer fragt, ob die neue Box gut ist – „Ist sogar verdammt gut"

Manche Trainer finden im Shop von Pokémon Go einen starken Deal. Doch die neue Box sorgt auch für Neid, bei den weniger glücklichen Spielern.

San Francisco – In Pokémon GO kann man durch harte Arbeit oder hartes Cashen ordentlich Münzen ansammeln. Doch was sollte man sich im Shop damit gönnen und warum sind Raid-Pässe plötzlich so hoch im Kurs? Ein Trainer möchte das Maximum rausholen und die Community beneidet ihn für seinen Deal, der Trainer merkt aber selbst nicht, was er da für eine Box vor sich hat.

ingame.de zeigt die „geht es auch besser Box?“ in Pokémon GO:

Man kann maximal 5 Fern-Raid-Pässe in Pokémon GO haben. Und das auch nur mit einem Trick: Wer schon 3 Pässe im Inventar hat, kann keine zusätzlichen kaufen oder durch seltene Aufgaben verdienen. Hat man allerdings nur 2 Pässe im Inventar und holt man sich ein 3er-Pack im Shop, dann kommt man auf die maximalen 5 Fern-Raid-Pässe.