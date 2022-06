Persona 3, 4 und 5 Release für den PC und alle Xbox-Konsolen angekündigt

Persona-Fans dürfen sich freuen. Wie nun offiziell bestätigt wurde, erscheinen Persona 3, 4 und 5 für den PC, Xbox Series X und Xbox One.

Tokio, Japan - Die Persona-Reihe ist eine der einflussreichsten im JRPG-Genre. Der erste Teil der Reihe erschien vor etwas mehr als 25 Jahren. Bislang waren nahezu alle Spiele der Reihe Playstation-Exklusiv. Dies ändert sich nun jedoch. Wie am 12. Juni auf der Xbox Games Showcase präsentiert wurde, erscheinen Persona 3 Portable, Persona 4 Golden und Persona 5 Royale für den PC und alle Xbox-Konsolen, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Name des Spiels Persona 5 Royale Release (Datum der Erstveröffentlichung) 31. Oktober 2019 Publisher (Herausgeber) Atlus Serie Persona Plattformen Playstation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One Entwickler Atlus Genre JRPG

Persona 5 Royale macht den Anfang – Releasedatum für PC und Xbox bekannt gegeben

Persona 5 Royal Release: Wer die Persona-Reihe über die Jahre verfolgt hat, weiß, dass die Hauptspiele der Reihe immer eine „definitive Edition“ mit zusätzlichem Content erhalten. Genau diese Versionen der Persona-Reihe werden nun für den PC und die Xbox-Konsolen veröffentlicht. Auch das Spin-Off Persona 5 Strikers ist einen Versuch wert.

Persona 5 Royal ist der neuste Release der Hauptspiele. Dabei gibt es im Vergleich zum ursprünglichen Persona 5 einige Verbesserungen am Gameplay und zusätzlichen Story-Content, welcher für circa 30 Stunden mehr Spielspaß sorgt. Persona 5 Royale wird als erstes der drei Spiele am 21. Oktober 2021 für den PC und Xbox-Konsolen erscheinen.

Persona 3 Portable und Persona 4 Golden – Release erfüllt jahrelangen Fan-Wunsch

Zusätzliche Xbox-Ports: Mit Persona 4 Golden wagte Atlus vor zwei Jahren den ersten Release auf dem PC. Nun folgt der Titel auch auf den Xbox-Konsolen. Persona 4 Golden gilt als starker Kontrast zu Persona 5 Royale und Persona 3 Portable, da die generelle Stimmung innerhalb des Spieles deutlich positiver ausfällt. Ein Releasefenster für die Xbox-Versionen ist bislang nicht bekannt. Auf Steam kann man jedoch bereits die PC-Version kaufen.

Persona 3, 4 und 5 Release für den PC und alle Xbox-Konsolen angekündigt © Atlus

Falsche Version bei Persona 3 gewählt? Bei Persona 3 ist die Wahl für den PC- und Xbox-Port von Atlus auf die Portable-Version gefallen, welche ursprünglich im Jahre 2009 für die PSP erschien. Im Vergleich zur Persona 3 FES-Edition, fehlt Portable der zusätzliche Story-Content. Des Weiteren ist der normale Tagesablauf in Persona 3 Portable wie in einer Visual Novel gehalten.

Dies dürfte einige Fans auf die Palme bringen. Nichtsdestotrotz ist der PC- und Xbox-Port ein jahrelanger Wunsch der Fanbase gewesen, welchen Atlus nun endlich in Erfüllung bringt. Auch für Persona 3 Portable gibt es noch kein Releasedatum. Forza Motorsport 8 wurde ebenfalls auf der Xbox Games Showcase vorgestellt.