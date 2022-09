Pokémon-Legenden Arceus: Diese Pokémon entwickeln sich mit Steinen & Items

„Pokémon-Legenden Arceus": Um alle Entwicklungen zu erforschen, benötigen Spieler diverse Gegenstände.

Viele Pokémon entwickeln sich nicht durch Levelaufstieg weiter, sondern mit speziellen Gegenständen. Welche das bei „Pokémon-Legenden: Arceus“ sind, verraten wir hier.

Das oberste Ziel in „Pokémon-Legenden: Arceus“* ist, den Pokédex zu vervollständigen. Das heißt: Jedes Pokémon in der Hisui-Region muss gefangen werden. Und da an jeder Ecke unterschiedliche Pokémon-Arten wimmeln, werden Spieler ziemlich lange mit dieser Aufgabe beschäftigt sein. Einige Exemplare tauchen jedoch nicht in der Spielwelt auf und müssen auf andere Weise entdeckt werden. Pokémon-Fans wissen, dass einige Pokémon-Formen nur durch den Einsatz spezieller Entwicklungs-Gegenstände erscheinen – dafür werden zum Beispiel Feuersteine, Blattsteine, Donnersteine oder auch Items wie Metallmantel, Düsterumhang oder Scharfklaue benötigt. Welche Pokémon sich mit welchen Gegenständen entwickeln, haben wir im folgenden Abschnitt aufgelistet.

„Pokémon-Legenden: Arceus“: Alle Entwicklungen mit Items in der Übersicht

Bei den meisten Pokémon führt nur ein einziges Item zur Weiterentwicklung. Die Ausnahme stellt Evoli dar, welches sich durch mehrere Steine in verschiedene Formen entwickelt. Hier ist die Übersicht aller Item-Entwicklungen:

Entwicklungsgegenstand: Pokémon: Entwicklung: Blattstein Evoli Folipurba Blattstein Hisui-Voltoball Hisui-Lektrobal Donnerstein Evoli Blitza Donnerstein Pikachu Raichu Dubiodisc Porygon2 Porygon-Z Düsterumhang Zwirrklop Zwirrfinst Eisstein Evoli Glaziola Feuerstein Evoli Flamara Feuerstein Vulpix Vulnona Feuerstein Hisui-Fukano Hisui-Arkani Finsterstein Kramurx Kramshef Finsterstein Traunfugil Traunmagil Funkelstein Kirlia (männlich) Galagladi Funkelstein Kirlia (weiblich) Frosdedje Leuchtstein Roselia Roserade Leuchtstein Togetic Togekiss Magmaisierer Magmar Magbrant Metallmantel Onix Stahlos Metallmantel Sichlor Scherox Mondstein Piepi Pixi Ovaler Stein Wonneira Chaneira Scharfklaue Hisui-Sniebel Snieboss Scharfzahn Skorgla Skorgro Schützer Rizeros Rihornior Schwarzaugit Sichlor Axantor Sonnenstein Lilminip Hisui-Dressella Stromisierer Elektek Elevoltek Torfblock Ursaring Ursaluna Up-Grade Porygon Porygon2 Verbindungsschnur Kadabra Simsala Verbindungsschnur Maschock Machomei Verbindungsschnur Georok Geowaz Verbindungsschnur Alpollo Gengar Wasserstein Evoli Aquana

„Pokémon-Legenden: Arceus“: Wo findet man die Entwicklungs-Items?

Die Entwicklungs-Items finden Spieler oft zufällig in der Spielwelt, sie tauchen auch in den Raum-Zeit-Verzerrungen auf. Es empfiehlt sich daher, diese im Lager aufzubewahren. Wer noch Nachschub benötigt, kann auch Felicitas in Jubeldorf neben dem Galaktik-Hauptquartier besuchen. Sie tauscht Dankbarkeitspunkte (DP) gegen Gegenstände ein – nur Torfblock und Schwarzaugit hat sie nicht im Angebot. Hier sehen Sie übrigens den Trailer zu „Pokémon Scarlet und Violet“, der 9. Spielegeneration.