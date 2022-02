Pokémon Arceus: Geld verdienen – Tipps & Tricks

Von: Ömer Kayali

Teilen

In „Pokémon-Legenden: Arceus“ gibt es mehrere Händler, doch Geld zu verdienen, ist gar nicht so einfach. © Nintendo

Geld ist in „Pokémon-Legenden: Arceus“ für den Kauf von Gegenständen, Taschen-Erweiterungen und Pokémon-Attacken notwendig. Wie Spieler am besten Geld verdienen können, verraten wir hier.

Wer in „Pokémon-Legenden: Arceus“* neue Klamotten kaufen, seine Item-Tasche erweitern oder regelmäßig seinen Look beim Friseur ändern möchte, der benötigt dafür Geld – und zwar viel Geld. Vor allem Kleidung und die sehr wichtige Taschen-Erweiterung schlagen enorm zu Buche. Früher oder später werden sich Spieler daher fragen, wie sie sich das alles leisten sollen. Um gezielt möglichst viel Geld zu verdienen, gibt es einige Möglichkeiten – ganz ohne Cheats oder Glitches.

Auch interessant: „Pokémon-Legenden Arceus“: Shiny Pokémon finden – Tipps & Tricks.

„Pokémon-Legenden: Arceus“: Geld verdienen mit Nuggets und Sternenstücken

Die einfachste Methode, um an Geld zu gelangen, ist, möglichst viele Pokémon zu fangen. Für das erstmalige Fangen einer bestimmten Art, erhalten Spieler einen Bonus. Doch wirklich viel bekommen sie dafür nicht. Wesentlich besser ist es daher, Ausschau nach seltenen Gegenständen zu halten und diese zu verkaufen. Zu diesen zählen vor allem Nuggets und Sternenstücke.

Sternenstücke lassen sich mit der entsprechenden Anleitung selbst herstellen. Dafür werden folgende Materialien benötigt:

3 Purpurstücke

3 Indigostücke

3 Grünstücke

1 Säckchen Sternenstaub

lassen sich mit der entsprechenden Anleitung selbst herstellen. Dafür werden folgende Materialien benötigt: 3 Purpurstücke 3 Indigostücke 3 Grünstücke 1 Säckchen Sternenstaub Wer diese Gegenstände entdeckt, sollte sie keineswegs verkaufen und schon gar nicht wegschmeißen. Am besten werden sie bei der nächstbesten Gelegenheit im Lager verstaut.

Der beste Ort, um diese Materialien einzusammeln, ist die Raum-Zeit-Verzerrung. Wenn sich Spieler darin befinden, tauchen innerhalb des Kraftfelds Purpur-, Indigo- und Grünstücke sowie Sternenstaub auf – hin und wieder sind es auch Sternenstücke und Nuggets.

Auch interessant: „Pokémon-Legenden Arceus“: So bekommen Spieler alle Starter-Pokémon.

„Pokémon-Legenden: Arceus“: Banditenschwestern besiegen und Nuggets erhalten

Die beste Methode, um in „Pokémon Arceus“ schnell Geld zu bekommen, ist, indem Spieler die Banditenschwestern in Duellen besiegen. Dafür ist es allerdings notwendig, die Hauptgeschichte abzuschließen und die Hauptmission 18 zu erledigen. Danach sind sie an drei bestimmten Punkten in den Obsidian-Graslanden im mittleren Bereich beim Berg anzutreffen. Spieler bekommen jedes Mal eine saftige Belohnung, wenn sie sie besiegen – und zwar ganze 4 Nuggets pro Kampf. (ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.