Pokémon-Legenden Arceus: Pokémon mit drei Blättern – welches ist es?

Von: Ömer Kayali

In „Pokémon-Legenden: Arceus“ begegnen Spieler vielen verschiedenen Pokémon. © Nintendo

So manche Nebenmission stellt „Pokémon-Legenden: Arceus“-Spieler vor ein Rätsel. Unter anderem ist die Suche nach dem Pokémon mit den drei Blättern gar nicht so einfach.

Die Nebenmission 29 mit dem Titel „Auf der Suche nach bitteren Blättern“ ist für viele „Pokémon-Legenden: Arceus“*-Spieler nicht einfach zu lösen. Es geht darum, ein Pokémon mit drei Blättern auf dem Kopf zu finden und zu Tabitha vom Sanitätstrupp zu bringen. Allerdings kommen mehrere Pokémon in Frage. Zum Glück schränkt die Auftraggeberin die Suche etwas ein und verrät, dass Spieler im Roten Sumpfland danach suchen sollten. Trotzdem ist diese Aufgabe schwierig, da der Name des Pokémons nicht genannt wird. Welches ist das Pokémon mit den drei Blättern auf dem Kopf und wo genau versteckt es sich?

„Pokémon-Legenden: Arceus“: Fundort des Pokémons, mit drei Blättern auf dem Kopf

Viele Spieler glauben zunächst, dass es sich um ein Knospi oder Roselia handeln muss. Diese sind relativ häufig anzutreffen. Doch tatsächlich handelt es sich bei dem gesuchten Pokémon um Lilminip, welches nur selten in der Wildnis auftaucht. Im Roten Sumpfland hält es sich vor allem bei der Wollgraswiese auf, südlich des Sees der Kühnheit und östlich des Geröllhügels. Dort streifen in der Regel zwei oder drei Lilminips im offenen Feld umher, sodass Spieler sie nur noch mit den Pokébällen fangen müssen. Am besten funktioniert das, indem man sich anschleicht, da die Pokémon schreckhaft sind und schnell das Weite suchen, wenn sie den Spieler kommen sehen.

Lilminip ist das gesuchte Pokémon mit den drei Blättern auf dem Kopf. © Pokémon.com

