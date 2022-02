Pokémon-Legenden Arceus: Wird es einen DLC geben?

Von: Ömer Kayali

Ist eine Erweiterung für „Pokémon-Legenden: Arceus“ geplant? Gerüchten zufolge ist das der Fall.

„Pokémon-Legenden: Arceus“* ist genau das, was sich viele Fans schon lange erhofft hatten. Das von Grund auf überarbeitete Gameplay ist viel dynamischer und bringt frischen Wind in die Serie. Dass Nintendo bei künftigen Pokémon-Spielen hierauf aufbauen wird, scheint daher nur logisch. Doch Gerüchten zufolge wird es bereits für „Pokémon Arceus“ zusätzliche Inhalte geben.

„Pokémon-Legenden: Arceus“: Ist eine Erweiterung geplant?

Die Info über einen DLC für „Pokémon Arceus“ stammt von mehreren bekannten Leakern. Bei einem davon handelt es sich um Twitter-User „Riddler Khu“, der als verlässliche Quelle gilt. Aus seinen Tweets geht hervor, dass bereits im April eine erste Erweiterung erscheinen könnte, also nur wenige Monate nach dem Release.

Was der DLC beinhalten wird, verrät die Leakerin, die sich auf Twitter „Samus Hunter“ nennt. Ihr zufolge fehlen in der Hauptversion des Spiels einige Pokémon, die aber in den Spiele-Dateien bereits enthalten sind. Die Schlussfolgerung ist daher, dass die Entwickler sie wohl erst in einer Erweiterung ins Spiel bringen. Doch es soll nicht nur bei neuen Pokémon bleiben, auch neue Charaktere und Orte soll der DLC für „Pokémon Arceus“ bringen.

Auch wenn es sich bei beiden Leakern um durchaus verlässliche Quellen handelt, sind die Infos mit Vorsicht zu behandeln, solange Entwicklerstudio Game Freak oder Nintendo nichts selbst offiziell ankündigen. Im Rahmen der nächsten Nintendo Direct-Präsentation könnten wir mehr erfahren – aber wann diese stattfinden wird, ist momentan noch unklar.

„Pokémon-Legenden: Arceus“ erhält großartige Bewertungen

Auch wenn viele Spieler die Grafik von „Pokémon Arceus“ bemängeln, hat das Spiel einen sehr erfolgreichen Start hingelegt. Im Großteil der Tests und Nutzer-Reviews erhält das Game sehr gute Noten – auf dem Portal metacritic hat es eine durchschnittliche Wertung von 84 von 100 Punkten erreicht. (ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.