Pokémon-Legenden Arceus: Wo findet man ein Kinoso?

Von: Ömer Kayali

Teilen

In „Pokémon-Legenden: Arceus“ müssen Spieler viele verschiedene Pokémon erforschen – einige von ihnen sind nicht einfach zu finden. © The Pokémon Company (Montage)

Die Nebenmission „Blüht es nun oder blüht es nicht?“ stellt Spieler vor die Aufgabe, alles über das Pokémon Kinoso zu erfahren. Aber wo hält es sich auf?

Das oberste Ziel in „Pokémon-Legenden: Arceus“* ist, den Pokédex zu vervollständigen. Dazu müssen Spieler alle Pokémon fangen und erforschen. Im Rahmen der Nebenmission „Blüht es nun oder blüht es nicht?“ möchte Cassius vom Agrartrupp in Jubeldorf mehr über Kinoso erfahren. Viele Spieler sind dem Pokémon allerdings noch nirgendwo begegnet und wissen gar nicht, wo sie genau suchen sollen. Doch allzu schwierig ist Kinoso eigentlich gar nicht zu finden.

Auch interessant: „Pokémon-Legenden Arceus“: So wird das „Die Legende des Meeres“-Rätsel gelöst.

„Pokémon-Legenden Arceus“: Hier hält sich Kinoso auf

Der Grund, weshalb Kinoso so selten auftaucht, ist, dass es sich nicht in der freien Wildbahn aufhält. Wer also darauf hofft, das Pokémon früher oder später irgendwo auf einer Wiese zu erspähen, wird enttäuscht werden. Denn das Pflanzen-Pokémon hält sich ausschließlich in Bäumen auf. Erkennbar ist das, wenn der Baum wackelt.

Da es sich aber auch um eine andere Art handeln könnte, die im Geäst steckt, stellt sich die Frage, in welchen Gebieten Spieler die Bäume genauer untersuchen sollten. Wer einem Kinoso schon mal über den Weg gelaufen ist, kann einfach im Pokédex nachsehen. Er gibt Auskunft über die Fundorte.

Laut Pokédex ist das Kinoso an folgenden Orten zu finden:

Obsidian Grasland : Innerwald

: Innerwald Rotes Sumpfland : Großmaulmoor

: Großmaulmoor Kraterberg-Hochland: Einsame Quelle, Feenweiher oder Urzeitliche Höhle

Auch interessant: „Pokémon-Legenden Arceus“: „Dieser Typ ist kriminell!“ – Händler bringt Spieler auf die Palme.

Um die in den Bäumen versteckten Monster heraus zu scheuchen, müssen Spieler einfach eines ihrer eigenen Pokémon in unmittelbarer Nähe hervorrufen. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, bis Kinosos Pokédex vervollständigt ist. Denn auch in den oben aufgeführten Gebieten ist nicht garantiert, dass jedes Mal ein Kinoso erscheint, wenn man an dem Baum rüttelt. Sobald Spieler Forschungslevel 10 in Kinosos Pokédex-Eintrag erreicht haben, können sie zu Cassius in Jubeldorf zurückkehren und die Nebenmission abschließen. (ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.