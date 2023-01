Pokémon GO: Alle fehlende Monster nach Regionen und Generationen Januar 2023

Von: Philipp Hansen

Pokémon GO: Alle fehlende Monster nach Regionen und Generationen Januar 2023

In Pokémon GO sind fast alle 1008 Monster zu fangen. Doch einige starke Legendär, hier die Liste nach Generationen auf Deutsch.

Hamburg – In Pokémon GO fehlen noch 227 Taschenmonster, insgesamt gibt es schon 1000 Pokémon. Einige Generationen sind komplett im AR-Game von Entwickler Niantic zu fangen. Von anderen Gens fehlen nur wenige, aber teils auch über 100 Pokémon. Hier habt ihr eine Liste mit den seltensten oder spannendsten Legendären oder Mythischen, aber auch kuriosen Monstern, die noch nicht in Pokémon GO im Januar 2023 zu finden sind.

ingame.de listet alle fehlenden Pokémon nach Generationen auf:

Viele der noch unveröffentlichten, älteren Pokémon sind mystisch, legendär oder auch in den Nintendo-Spielen enorm wichtig für die Story. Aus der Reihe tanzt da nur der süße Steinbock Mähikel, an dem kaum etwas besonders ist. Bei den Fans macht man sich am meisten Sorgen um Resladero, da man hier Angst hat, der Wrestling-Vogel könnte regionsspezifisch werden. Zudem wird Ramoth heiß entgegengefiebert, da sonst alle anderen Pokémon aus Gen 5 schon in PoGO integriert sind. Das wäre ein weiter, komplettierter Pokédex.