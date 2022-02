Pokémon GO: Alola-Monster kommen ins Spiel – Ankündigung wohl am Samstag

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Alola-Monster kommen ins Spiel – Ankündigung wohl am Samstag © The Pokémon COmpany/Niantic (Montage)

Ein neuer Leak besagt, dass in Kürze die Monster aus Sonne und Mond in Pokémon GO eingeführt werden sollen. Angekündigt wird dies wohl bereits am Samstag.

San Francisco – In Pokémon GO* kann man aktuell bereits mehrere hundert Monster fangen und entwickeln. Doch auf dem aktuellen Stand ist das Spiel, zumindest bezüglich der Pokémon*, nicht. Bisher gibt es nämlich nur alle Monster bis zur sechsten Generation, also der Editionen X und Y, zu fangen. Laut einem Leak* soll nun aber endlich die siebte Generation ins Spiel von Niantic eingeführt werden. Die Ankündigung könnte bereits am Samstag erfolgen.

ingame.de* enthüllt, wann die siebte Generation Einzug in Pokémon GO halten soll.

Laut einem Leak der Pokéminers, bekannte Dataminer aus der Pokémon GO-Szene, wird der Entwickler aus San Francisco schon bald alle Monster aus der siebten Generation im Spiel freischalten. Dann können Trainer die Pokémon aus den Editionen Sonne und Mond fangen. Einige Alola-Pokémon gab es bereits im Spiel zu fangen, wie zum Beispiel Alola-Kokowei oder Alola-Mauzi. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.