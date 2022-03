Pokémon GO: Begrenzte Forschung zum Schattendschungel-Event lösen

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Begrenzte Forschung zum Schattendschungel-Event lösen © Niantic/Unsplash (Montage)

In Pokémon GO ist ein neues Event gestartet. Nun können Trainer eine begrenzte Forschung lösen, die zum Schattendschungel-Event freigeschaltet wurde.

San Francisco – In Pokémon GO* gibt es selten zwei Wochen am Stück, in denen kein Event geplant ist. Zudem plant der Entwickler aus San Francisco alle drei Monate eine neue Jahreszeit, die Fans auf die kommenden Events vorbereitet. Aktuell befinden Fans sich in der Jahreszeit von Alola, bei der nun endlich die Pokémon* aus der siebten Generation, also Pokémon Sonne und Pokémon Mond, ins Spiel kommen. Am 22. März startet deswegen das Schattendschungel-Event, das auch eine begrenzte Forschung mit sich bringt.

ingame.de* verrät alle Schritte, wie man die begrenzte Forschung zum Schattendschungel-Event in Pokémon GO löst.

Die begrenzte Forschung zum Schattendschungel-Event in Pokémon GO startet am Dienstag, dem 22. März, und ist dann bis Dienstag, dem 29. März, verfügbar. Trainer haben also etwas mehr als eine Woche Zeit, um die begrenzte Forschung in Pokémon GO zu lösen, denn das Event startet um 10 Uhr und endet erst um 20 Uhr am 29.03. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.