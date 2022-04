Pokémon GO Community Day im April 2022: In diesen Städten findet es statt

Von: Ömer Kayali

Im April findet wieder ein Pokémon GO Community Day statt. © Niantic

Auch im April findet wieder ein Community Day für „Pokémon GO“-Spieler statt. In welchen Städten sie sich zusammenfinden, verraten wir in diesem Artikel.

Die „Pokémon GO“* Community Day-Events sind eine tolle Gelegenheit, sich mit anderen Spielern zu treffen. Mittlerweile finden die Veranstaltungen regelmäßig statt. Auch im April 2022 ist es wieder so weit. Die Veranstalter haben verraten, an welchen Standorten sich die Spieler in diesem Monat zusammenfinden werden und was sie an diesem Tag erwartet.

Pokémon GO Community Day im April: Standorte und Termine

Der Pokémon GO Community Day in diesem Monat ist am Samstag, dem 23. April 2022 von 14 bis 17 Uhr. Normalerweise haben die Spieler länger Zeit, doch diesmal sind nur drei Stunden angesetzt. In der DACH-Region findet das Event an den folgenden Standorten statt:

Stadt Location Berlin Spandau Arcaden Dortmund Westfalenpark Düsseldorf Düsseldorf Arcaden Hamburg Überseeboulevard Hannover Platz der Weltausstellung Leipzig Augustusplatz München Pasing Arcaden Oberhausen Westfield Centro Stuttgart Marienplatz Linz (Österreich) City-Park Wien (Österreich) Westfield Shopping City Süd

Außerdem erhalten „Pokémon GO“-Spieler an folgenden PokéStops zusätzliche Belohnungen:

Berlin Spektepark und Stabholzgarten Bonn Bonn-Zentrum Dortmund Westfalenpark Dortmund Hamburg Hamburg Innenstadt Hannover Steintorplatz Karlsruhe Schlossplatz Leipzig Höfe am Brühl Stuttgart Oberer Schlossgarten Basel (Schweiz) Altstadt Grossbasel

Alle Veranstaltungsorte und PokéStops mit zusätzlichen Belohnungen in der Übersicht

Das Event findet weltweit statt und die Veranstalter haben auch eine Karte bei Google Maps veröffentlicht, auf der alle Standorte markiert sind.

Gelbe Markierung : Standort Community Day Treffen – von 14 bis 17 Uhr

: Standort Community Day Treffen – von 14 bis 17 Uhr Blaue Markierung: PokéStops mit zusätzlichen Belohnungen

Pokémon GO Community Day: Niantic pflanzt Bäume für alle 5 Kilometer, die Spieler zurücklegen

Niantic, die Entwickler von „Pokémon GO“ und die Veranstalter des Community Days, möchten außerdem mit einer besonderen Aktion ein Zeichen für Nachhaltigkeit und soziales Engagement setzen. Aus diesem Grund pflanzen sie für alle 5 Kilometer, die Spieler mit dem Pokémon Velursi im Team zurücklegen, einen Baum. Insgesamt planen sie, auf diese Weise 100.000 Bäume zu pflanzen in Zusammenarbeit mit Ecosia. (ök) *tz.de und ingame.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.