Pokémon GO: Community Day Classic mit Hydropi am 10. April

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Community Day Classic mit Hydropi am 10. April © Niantic/The Pokémon Company (Montage)

Am 10. April findet der nächste Community Day Classic in Pokémon GO mit Hydropi statt. Trainer sollten das Event nicht verpassen. So nutzt man es voll aus.

San Francisco – In Pokémon GO* findet jeden Monat der Community Day statt. Ein Event, bei dem ein Pokémon* für eine bestimmte Zeit vermehrt auftaucht. Wer am Community Day teilnimmt, kann sich meist nicht nur zahlreiche Bonbons für die Weiterentwicklungen sichern, sondern meist auch das Shiny des Pokémon fangen und eine exklusive Attacke freischalten.

ingame.de* verrät, wie Sie den Community Day Classic mit Hydropi in Pokémon GO am besten ausnutzen.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Community Day mit Hydropi – so nutzt ihr die drei Stunden voll aus

In Kürze findet bereits der erste Community Day im April statt. Tatsächlich finden im April gleich zwei der Events statt, einmal der Community Day Classic mit Hydropi und einmal der „normale“ Community Day mit Velursi. Am Community Day Classic mit Hydropi können Trainer in Pokémon GO am Sonntag, dem 10. April, teilnehmen. Das Event läuft von 14 bis 17 Uhr. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.