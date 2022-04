Pokémon GO: Community Day im April mit Velursi – Das erwartet Trainer beim Event

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Community Day mit Velursi – So nutzt ihr das Event optimal aus © The Pokémon Company/Unsplash (Montage)

Im April findet am Samstag bereits der zweite Community Day in Pokémon GO statt. Diesmal können Trainer sich auf zahlreiche Velursi und neue Boni freuen.

San Francisco – Im April fand bereits ein Community Day in Pokémon GO statt. Doch der Community Day Classic mit Hydropi ist nicht das einzige Event dieser Art im April. Fans bekommen natürlich auch noch einen „richtigen“ Community Day, bei dem diesmal ein brandneues Pokémon ins Spiel eingeführt wird.

ingame.de zeigt, was Sie zum Community Day mit Velursi beachten müssen und wie Sie das Event voll ausnutzen.

Erst vor Kurzem fand bereits der Commuity Day Classic mit Hydropi statt. Nun folgt der „richtige“ Community Day auf den sich wohl die meisten Trainer und Trainerinnen besonders freuen – schließlich gibt es endlich wieder ein neues Pokémon im Spiel. Im Gegensatz zu vorherigen Community Days ist das Event im April aber nur drei Stunden lang – anstelle der üblichen sechs. Das liegt daran, dass Niantic die Community Days in Pokémon GO verkürzt hat.