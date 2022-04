Pokémon GO: Demeteros besiegen – Die besten Konter gegen den Raid-Boss

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Demeteros besiegen – Die besten Konter gegen den Raid-Boss © Niantic/The Pokémon Company (Montage)

In Pokémon GO taucht ab dem 26. April ein neuer Raid-Boss auf: Demeteros in der Tiergeistform. Das sind die besten 20 Angreifer gegen das legendäre Monster.

San Francisco – Ab dem 26. April sind die Raids mit Kapu-Toro in Pokémon GO vorbei. Stattdessen können Trainer gegen Demeteros in der Tiergeistform antreten. Das legendäre Pokémon hat es in sich und ist kein einfacher Raid-Boss. Doch der Kampf lohnt sich, denn Demeteros ist vor allem in der Tiergeistform ein starker Angreifer, der im Team nicht fehlen sollte.

ingame.de verrät die 20 besten Konter gegen Demeteros und wie man den Raid-Boss in Pokémon GO am besten besiegt.

Der Raid-Kampf gegen Demeteros (Tiergeistform) in Pokémon GO lohnt sich definitiv, da das Monster einer der besten Boden-Angreifer im Spiel ist. Es wird eine große Hilfe in vielen Kämpfen sein, egal ob gegen Team Rocket Bosse wie Giovanni, im PvP gegen andere Trainer oder gegen andere Raid-Bosse.