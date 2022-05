Pokémon GO: Ein Poni-Abenteuer – Lösung zur Schnappschuss-Aufgabe

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Ein Poni-Abenteuer – Lösung zur Schnappschuss-Aufgabe © Niantic/The Pokémon Company/unsplash (Montage)

Die Spezialforschung „Ein Poni-Abenteuer“ in Pokémon GO scheint schnell gelöst zu sein. Doch eine Aufgabe bereitet vielen Trainern Kopfschmerzen.

San Francisco – In Pokémon GO läuft aktuell das Wasserfestival 2022, das zahlreiche Wasser-Pokémon auftauchen lässt. Zudem gibt es auch das legendäre Wasser-Fee-Pokémon Kapu-Kime zu fangen und die neue Spezialforschung „Ein Poni-Abenteuer“ zu lösen. Doch eine scheinbar einfache Quest der Spezialforschung bereitet vielen Trainern in Pokémon GO Probleme. Wie löst man die Aufgabe, einen Schnappschuss eines Wasser-Pokémon zu machen?

ingame.de verrät, wie man in Pokémon GO die Schnappschuss-Wasser-Aufgabe ganz einfach lösen kann.

Das Pokémon GO Wasserfestival 2022 hat am 12. Mai begonnen und lässt Spieler aktuell jede Menge Wasser-Pokémon fangen. Fast zeitgleich gab es für alle Trainer auch die Spezialforschung „Ein Poni-Abenteuer“, welche die letzte Alola-Insel in den Fokus rückt. Im zweiten Schritt der Forschung gibt es jedoch eine Aufgabe, an der viele Trainer derzeit scheitern.