Pokémon GO: Entwickler reagiert panisch auf angekündigten Boykott

Teilen

Pokémon GO: Entwickler reagiert panisch auf angekündigten Boykott © Niantic/Prime Gaming

Pokémon GO-Spieler haben einen Boykott gegen Preiserhöhungen im Mobile-Game geplant. Entwickler Niantic versuchte direkt etwas dagegen zu unternehmen.

Tokio, Japan - Pokémon GO verzaubert seit knapp 6 Jahren Millionen Spieler auf der ganzen Welt und bringt sie in Bewegung. Für einen Tag sollen jedoch die Smartphones der Spielerschaft gänzlich ruhen. Am sogenannten Pokémon NO-Day, wehren sich Fans der Mobile-Games gegen erneute Preiserhöhungen. Entwickler Niantic versucht die Situation zu deeskalieren und verteilt kleine Geschenke an die aufgebrachte Pokémon GO-Community.

Auf ingame.de sehen Sie, wie Pokémon GO-Spieler auf das Entgegenkommen reagieren.

Pokémon GO ist ein Spiel, welches von der Bewegung der Spieler gibt. Pokémon Spawnen in den verschiedensten Arealen. PokéStops, Arenen oder Raids befinden sich zudem nur in den seltensten Fällen direkt am eigenen Wohnort. Doch was tun, wenn man nicht mehr raus kann?