Pokémon GO: Event zum Mondneujahr – Alle Informationen im Überblick

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Event zum Mondneujahr – Alle Informationen im Überblick © IMAGO/ZUMA Wire/Niantic/The Pokémon Company (Montage)

Auch in Pokémon GO feiert man das Mondneujahr mit einem ausgiebigen Event. Fans dürfen sich auf ein brandneues Shiny und viele Belohnungen freuen.

San Francisco – Das Mondneujahr, engl. Lunar New Year, wird auf der ganzen Welt gefeiert und ist auch als chinesisches Neujahrsfest bekannt. Dieses wird nicht Ende Dezember gefeiert, sondern verschiebt sich jedes Jahr, da es immer zum Neumond zwischen Ende Januar und Ende Februar begangen wird. In diesem Jahr findet das Mondneujahr am 1. Februar 2022 statt. Passend dazu gibt es natürlich auch wieder ein Event in Pokémon GO*. Fans dürfen sich auf ein brandneues Shiny und viele Belohnungen freuen.

ingame.de* verrät, was das Mondneujahr-Event in Pokémon bereithält und welches Shiny Trainer nun fangen können.

Das Mondneujahr findet dieses Jahr am ersten Februar statt. In Pokémon* GO startet das Mondneujahr-Event am selben Tag um 10 Uhr Ortszeit und dauert bis zum 7. Februar um 20 Uhr Ortszeit an. Trainer haben also eine ganze Woche lang Zeit, die Feldforschungen zu lösen, Boni abzuräumen und das neue Shiny zu fangen.