Pokémon GO: Event zum Valentinstag führt neues Monster ein – Das erwartet Spieler

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Event zum Valentinstag führt neues Monster ein – Das erwartet Spieler © Niantic/The Pokémon Company (Montage)

Der Tag der Liebenden wird auch in Pokémon GO ausgiebig gefeiert. Zum Valentinstags-Event dürfen sich Fans auf neue Pokémon und viele weitere Specials freuen.

San Francisco – In Pokémon GO* sollte Spielern niemals langweilig werden. Schließlich achtet Entwickler Niantic sehr darauf, die Fans stets mit neuen Events zu versorgen. So steht nun bereits das nächste Event vor der Tür und feiert einen der beliebtesten Tage in Pokémon* GO: den Valentinstag. Zum Tag der Liebenden gibt es ein neues Monster im Spiel, besondere Attacken, eine globale Herausforderung und viele Belohnungen.

ingame.de* verrät, was das Valentinstags-Event in Pokémon GO alles bereithält.

Das Valentinstags-Event findet in Pokémon GO von Donnerstag, dem 10. Februar, um 10 Uhr bis Montag, dem 14. Februar, um 20 Uhr Ortszeit statt. Trainer werden also fünf Tage haben, um alle Herausforderungen und Feldforschungen zu lösen und alle Bon abzustauben. Wie jedes Jahr gibt es zahlreiche süße Pokémon zu fangen, die meistens rot oder rosa sind. Schließlich handelt es sich hier um den Tag der Liebe. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.