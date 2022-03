Pokémon GO: Farbfestival bringt Choreogel ins Spiel

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Farbfestival bringt Choreogel ins Spiel © Niantic (Montage)

In Pokémon GO steht das nächste Event bevor und Trainer werden ein brandneues Monster fangen können. Zum Farbfestival gibt es Choreogel nun im Spiel.

San Francisco – In Pokémon GO* befinden sich Spieler mitten in der Alola-Jahreszeit. Von März bis Ende Mai werden Trainer*innen auf zahlreiche neue Pokémon* treffen, denn nach und nach wird Entwickler Niantic die Monster der siebten Generation ins Spieleinführen. Fans können also endlich die Monster aus Pokémon Sonne und Pokémon Mond in Pokémon GO fangen. Zum Farbfestival kommt nur Choreogel ins Spiel, das vier verschiedene Formen hat.

ingame.de* verrät, was es zum Farbfestival in Pokémon GO zu fangen und zu erleben gibt.

In Kürze startet in Pokémon GO das Farbfestival-Event. Das Farbfestival wird weltweit gefeiert, wobei Spieler in Indien einige zusätzliche Herausforderungen bekommen. Denn vermutlich dient das Farbfestival in Pokémon GO dazu, das Holifest in Indien zu feiern, das am 18. März 2022 begangen wird. Das Event in Pokémon GO umfasst gleich mehrere Tage und bietet so genug Zeit, um alle Pokémon zu fangen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.