Pokémon GO: Feldforschungen im April 2022 – Diese lohnen sich besonders

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Feldforschungen im April 2022 – Diese lohnen sich besonders © Niantic/The Pokémon Company (Montage)

Der April ist da und damit stehen auch neue Feldforschungsaufgaben in Pokémon GO zur Verfügung. Doch welche lohnen sich besonders und welche kann man löschen?

San Francisco – Auch im April können Trainer und Trainerinnen wieder zahlreiche Feldforschungsaufgaben in Pokémon GO* lösen. Manche gibt es bereits seit einigen Monaten, andere sind brandneu. Einige der Aufgaben sollte man sofort bearbeiten, denn die Belohnungen lohnen sich ungemein. Bei anderen hingegen ist die Arbeit fast sinnlos und man kann sie getrost löschen.

ingame.de* verrät, welche Feldforschungsaufgaben in Pokémon GO sich im April 2022 besonders lohnen.

Auch im April 2022 hat sich nichts daran geändert, wie man in Pokémon GO die Feldforschungsaufgaben erhält. Wie immer müssen Trainer also PokéStops drehen, um an die Quests zu kommen. Pro Tag gibt es an jedem PokéStop nur eine Aufgabe. Wer verschiedene Quests möchte, muss daher unterschiedliche PokéStops drehen.