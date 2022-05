Pokémon Go Fest 2022: Termine in diesem Jahr

Von: Ömer Kayali

Auch dieses Jahr findet wieder das Pokémon Go Fest statt. © Niantic/The Pokémon Company

Auch in diesem Jahr findet wieder das Pokémon Go Fest statt – sowohl digital als auch vor Ort. Wo und wann genau Spieler teilnehmen, verraten wir hier.

Das Pokémon Go Fest ist für Spieler des beliebten Mobile Games eines der Highlights des Jahres. An diesen Tagen können Trainer einzigartige Inhalte und seltene Pokémon erhalten. Das Event findet über die „Pokémon Go“-App statt, aber es wird in diesem Jahr wieder einige Live-Veranstaltungen geben. Den Anfang macht der Britzer Garten in Berlin. Alle Infos zu den Terminen haben wir im folgenden Abschnitt.

Pokémon Go Fest 2022: Digitales Event im Juni

Das digitale Event findet vom 4. Juni bis zum 5. Juni statt. Am Samstag geht es um 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit los und um 20 Uhr am Sonntag endet es. Spieler können grundsätzlich kostenlos am Pokémon Go Fest teilnehmen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, ein Ticket für 16,99 Euro zu erwerben und dadurch auf zusätzliche Inhalte zuzugreifen. Das Ticket ist für beide Tage gültig.

Ein weiterer Termin des Pokémon Go Fests ist der 27. August. An diesem Tag finden ebenfalls spezielle Ingame-Events statt und es gibt neue seltene Pokémon. Das Ticket ist hierfür ebenfalls gültig.

Pokémon Go Fest 2022: Event vor Ort in Berlin im Juli

Pokémon Go-Spieler können sich mit anderen Trainern vom 1. bis 3. Juli in Berlin im Britzer Garten treffen. Aber auch, wenn das Pokémon Go Fest ein dreitägiges Event ist, können Spieler nur Tickets für jeweils einen der drei Tage kaufen. Das Ticket ist somit nur für das angegebene Datum gültig. Die Kosten belaufen sich auf 24,99 Euro oder 32,13 Euro für das Early-Access-Ticket.

Mit diesem Ticket erwarten Spieler unter anderem folgende Highlights:

Spezialforschung im Britzer Garten, bei deren Abschluss die Zenitform von Shaymin erscheint

spezielle Event-Feldforschungsaufgaben

ein schillerndes Grillmak und Tarnpignon

exklusive Sonderedition des Pokémon GO Fest 2022 T-Shirts

vier verschiedene Habitate

Sammler-Herausforderungen

(ök)