Pokémon GO: Fieser Spielfehler lässt Fans zittern – Seltene Pokémon fliehen

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Fieser Spielfehler lässt Fans zittern – Seltene Pokémon fliehen © Niantic/The Pokémon Company (Montage)

Auch in Pokémon GO kann es zu Fehlern im Spiel kommen. Aktuell treibt ein besonders gemeiner Bug sein Unwesen: Seltene Pokémon verschwinden einfach.

San Francisco – Pokémon GO* treibt seine Spieler regelmäßig dazu an, raus zu gehen und sich zu bewegen, um neue und seltene Monster zu fangen. Besonders selten und wertvoll sind dabei natürlich schillernde Pokémon*, sogenannte Shinys, die nur extrem selten vorkommen. Viele Trainer jagen Shinys förmlich und versuchen ihre Sammlung zu vervollständigen. Doch ein Bug macht ihnen dabei nun einen Strich durch die Rechnung.

Pokémon GO ist seit Juli 2016 spielbar und bei Fans immer noch extrem beliebt. Der Entwickler aus San Francisco schafft es aber auch, die Trainer fast wöchentlich mit neuen Events zu versorgen. Um die Monster im Spiel fangen zu können, brauchen Fans neben einer stabilen Internetverbindung auch ein GPS-Signal – sonst kann es zu Fehlern kommen. So auch in diesem Fall. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.