Pokémon GO: Jahreszeit-Abschluss mit Spezialforschung – so bekommt man sie kostenlos

Von: Adrienne Murawski

Zum Abschluss der Jahreszeit gibt es in Pokémon GO eine besondere Spezialforschung. Die kann für 4,99€ gekauft werden. Mit einem Trick gibt es sie auch gratis.

San Francisco – In Pokémon GO gibt es zahlreiche Aufgabenreihen, die Trainer lösen können und dafür dann Belohnungen absahnen. Manche können Spieler sogar über Wochen und Monate beschäftigen. Diese Aufgaben nennen sich in Pokémon GO Spezialforschungen und behandeln meist ein spezifisches Thema oder Pokémon. Zum Abschluss der Alola-Jahreszeit können Trainer eine besondere Spezialforschung kaufen.

ingame.de enthüllt, wie man die Spezialforschung zum Ende der Jahreszeit in Pokémon GO kostenlos erhält.

In Pokémon GO gibt es immer wieder Spezialforschungen, die die Trainereine ganze Weile beschäftigen. Teilweise sind diese sogar auf ganze Monate ausgelegt, so wie die Meisterwerkforschung zu Apex-Crypto-Lugia und -Ho-Oh. Aktuell läuft im Spiel von Entwickler Niantic, mit Sitz in San Francisco, gerade die Alola-Jahreszeit, bei der die Pokémon aus Pokémon Sonne und Mond im Fokus stehen.