Pokémon GO: Johto Tour – Diese starken Monster sollten Spieler unbedingt fangen

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Johto Tour – Diese starken Monster sollten Spieler unbedingt fangen © Niantic

In Kürze steht die Johto Tour in Pokémon GO an. Bei dem besonderen Event können Spieler zahlreiche starke Monster aus der zweiten Generation fangen.

San Francisco – In Pokémon GO* können Spieler bald an der Johto Tour teilnehmen und einen Tag lang alle Monster der zweiten Generation fangen. Die gibt es schon seit einigen Jahren im Spiel. Da der Entwickler aus San Francisco jedoch immer wieder neue Pokémon* hinzufügt, tauchen die Monster aus Johto seltener auf.

ingame.de* zeigt, welche starken Pokémon Trainer bei der Johto Tour unbedingt fangen müssen.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Johto Tour – Fangt unbedingt diese starken Monster

Die Johto Tour findet Ende Februar statt. Am Samstag, dem 26. Februar, können Spieler von 9 Uhr bis 21 Uhr am Event teilnehmen. Am Sonntag, dem 27. Februar, finden an ausgewählten Orten sogar Live-Events statt, die Fans besuchen können. Bei der Tour handelt es sich um ein einmaliges Event in Pokémon GO. Um daran teilzunehmen, müssen sich Trainer ein Ticket kaufen, das 11,99 € kostet. ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.