Pokémon GO: Kapu-Fala taucht in Raids auf – So besiegt man den Boss

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Kapu-Fala taucht in Raids auf – So besiegt man den Boss © Niantic/Unsplash (Montage)

In Pokémon GO wechseln sich die Gegner in Raid-Kämpfen regelmäßig ab. Nun gibt es Kapu-Fala als Gegner. Das sind die besten Konter gegen das legendäre Monster.

San Francisco – In Pokémon GO* hat ein neues Event begonnen und bringt Trainer*innen wieder neue Monster, die sie ab sofort fangen können. So führt das Schattendschungel-Event in Pokémon GO nicht nur Imantis ein, das sich zu Mantidea entwickelt, sondern in Level 5-Raids taucht nun auch das legendäre Pokémon* der Akala-Insel auf: Kapu-Fala.

ingame.de* zeigt, wie man Kapu-Fala in Pokémon GO kontert und was die besten 20 Angreifer gegen den Raid-Boss sind.

Aktuell werden in Pokémon GO die Pokémon der siebten Generation eingeführt. Das sind alle Monster aus den Hauptspielen Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Dazu zählen natürlich auch die legendären Pokémon, die in den Spielen ein Quartett bildeten: Kapu-Riki, Kapu-Fala, Kapu-Toro und Kapu-Kime. Außerdem gab es noch Solgaleo, Lunala, Cosmog und Cosmovum. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.