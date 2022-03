Pokémon GO: Kapu-Riki Konter Guide – So besiegt man den Raid-Boss

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Das Kapu-Riki Shiny könnte man gut an der schwarz-orangenen Färbung erkennen. © Niantic (Montage)

In Pokémon GO gibt es ein neues legendäres Pokémon zu fangen, das aktuell in Raids auftaucht. So besiegt man den Raid-Boss Kapu-Riki am besten.

San Francisco – In Pokémon GO* hat eine brandneue Jahreszeit begonnen und endlich werden die Monster aus der siebten Generation im Spiel eingeführt. Trainer können nun also endlich die Pokémon* aus der Alola-Region aus Pokémon Sonne und Mond fangen. Darunter auch das legendäre Pokémon Kapu-Riki, das bis zum 15. März in Raids erscheint.

ingame.de* verrät, wie man Kapu-Riki besiegt und was die besten Konter gegen den Raid-Boss sind.

In Pokémon GO gibt es mit dem „Willkommen in Alola“-Event neue Monster zu fangen. Neben den Startern Bauz, Flamiau und Robball gibt es auch das legendäre Pokémon Kapu-Riki nun im Spiel zu fangen. Doch natürlich ist das Monster nicht einfach in der Wildnis zu finden, sondern kann bis zum 15. März in Raids der Stufe 5 gefunden werden. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.