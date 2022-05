Pokémon GO: Konter-Guide Mega-Latios und Mega-Latias – So schafft man den Raid

Von: Josh Großmann

Pokémon GO: Konter-Guide Mega-Latios und Mega-Latias – So schafft man den Raid © Pokémon Company / Gamefreak

In Pokémon GO findet man derzeit Mega-Latios und Mega-Latias in Mega-Raids. Die beiden legendären Pokémon sind starke Gegner – das ist der Konter-Guide.

San Francisco, Kalifornien – Mit dem Luftabenteuer-Event in Pokémon GO können sich die Spieler gleich auf zwei besondere Raid-Kämpfe freuen. Die ersten legendären Pokémon, die zur Mega-Entwicklung fähig sind, sind Latios und Latios. Im Raid kann man gegen die mächtigen Monster antreten und sie dem eigenen Team hinzufügen. Hier gibt es die besten Konter gegen Mega-Latios und Mega-Latias im Guide.

ingame.de präsentiert den Konter-Guide zu Mega-Latios und Mega-Latias in Pokémon GO und wie man den Raid besonders leicht schafft.

Latios und Latias existieren seid der dritten Spielgeneration von Pokémon und sind damit bereits 20 Jahre alt. Die beiden Monster sind von den Typen Psycho und Drache und sind seid der sechsten Spielgeneration in der Lage die Mega-Entwicklung durchzuführen. Damit erhalten sie drastische Erhöhungen auf Angriff, Verteidigung und Ausdauer. In Pokémon GO lassen sie sich jetzt erstmals fangen.