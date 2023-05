Pokémon GO: Mega-Scherox Konter Guide – So lässt sich der Boss bekämpfen

In Pokémon GO könnt Spieler ihr Geschick in einem neuen Raid mit Mega-Scherox testen. Um das Monster zu kontern, gibt es viele Möglichkeiten.

Hamburg – In Pokémon GO gibt es seit Anfang Mai 2023 einen neuen Mega-Raid. Das Käfer-Pokémon Mega-Scherox wird dort zum ersten Mal in den Ring steigen. Allerdings sollten Spieler nicht ohne Vorbereitung den Raid mit Mega-Scherox starten. Um das mächtige Pokémon möglichst schnell zu besiegen, gibt es viele Taktiken.

ingame.de verrät im Artikel, welche Monster in Pokémon GO sich am besten für den Kampf gegen Mega-Scherox eignen.

Aktuell gehört Mega-Scherox durch den Werte-Boost der Mega-Entwicklung zu den aktuell stärksten Käfer-Angreifern in Pokémon GO. Bisher ist Mega-Scherox aber nur für den PvE-Bereich des Spiels interessant. Mega-Scherox ist vom Typ ein Käfer und Stahl-Pokémon. Glücklicherweise hat es eine sehr offensichtliche h Schwachstelle: Feuer.