Pokémon GO: Moterpel entwickeln – So gelingt die Herausforderung

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Moterpel entwickeln – So schließt ihr die Sammler-Herausforderung ab © Niantic / ingame.de (Montage)

Die Sammler-Herausforderung in Pokémon GO benötigt Moterpel. Doch um das Pokémon richtig zu entwickeln, ist ein bestimmtes Detail sehr wichtig.

San Francisco – Aktuell ist das Farbfestival 2023 in Pokémon GO in vollem Gange. Entwickler Niantic hat zum Event für die Spieler eine spezielle Sammler-Herausforderung parat, die ihr nur mithilfe der entsprechenden Pokémon lösen könnt. Aktuell suchen viele Trainer nach einem Weg, die Herausforderung abzuschließen und die Belohnung einzustreichen. Der Knackpunkt: Um die Herausforderung abzuschließen, benötigt dei Spieler ein Pokémon namens Moterpel.

ingame.de verrät im Artikel, worauf bei der Pokémon-Entwicklung geachtet werden muss

Um die Sammler-Herausforderung zum Farbfestival 2023 in Pokémon GO abzuschließen, muss ein Burmy gefangen und zu Moterpel weiterentwickelt werden. Burmy ist ein Käfer-Pokémon und existiert bereits seit der vierten Pokémon-Generation, 2019 fand das Monster auch seinen Weg zu Pokémon GO.