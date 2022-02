Pokémon GO: Neue Formen zur Johto Tour – Apex-Crypto-Lugia und -Ho-Oh

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Neue Formen zur Johto Tour – Apex-Crypto-Lugia und -Ho-Oh © Niantic

Zur Johto Tour führt Pokémon GO zwei neue Formen von legendären Mosntern ein: Apex-Crypto-Lugia und Apex-Crypto-Ho-Oh. Das hat es damit auf sich.

San Francisco – In Pokémon GO* findet in Kürze die Johto Tour statt, die auch das Ende der Jahreszeit der Herkunft einläutet. Das Event findet weltweit statt und alle Trainer können kostenlos daran teilnehmen. Allerdings gibt es besondere Boni für Spieler, die sich ein Ticket kaufen. Dazu zählen die neu angekündigten Formen der legendären Pokémon* aus der zweiten Generation: Apex-Crypto-Lugia und Apex-Crypto-Ho-Oh.

ingame.de* verrät, was es mit Apex-Crypto-Lugia und -Ho-Oh auf sich hat und wieso Fans für die Monster bezahlen müssen.

Apex-Crypto-Lugia und Apex-Crypto-Ho-Oh sind zwei neue Formen der legendären Monster, die nun neu in Pokémon GO eingeführt werden. Hinter den kryptischen Namen steckt Team GO Rocket, welche die beiden Monster mit einer besonderen Kraft erschaffen haben. Die beiden Pokémon gibt es exklusiv nur für Käufer des Johto Tour Tickets. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.