Pokémon GO: Neue Rampenlichtstunden im März 2022 – Alle Monster und Boni

Von: Josh Großmann

Pokémon GO: Neue Rampenlichtstunden im März 2022 – Alle Monster und Boni © Pokémon Company / Gamefreak

In Pokémon GO ist eine neue Jahreszeit angebrochen. Nun kommen neue Events und Pokémon ins Spiel. Alle Rampenlichtstunden und die Boni gibts hier.

San Francisco – In Pokémon GO* hat die Alola-Jahreszeit begonnen. Hier soll die siebte Spielgeneration von Pokémon* gefeiert werden und neue Monster werden im Spiel auftauchen. Doch es gibt auch wieder neue Rampenlichtstunden, bei denen jeweils ein Monster im Fokus steht. Hier findet man alle Rampenlichtstunden im März 2022 und welche Boni in Pokémon GO aktiv werden.

Jeden Dienstag findet zwischen 18 Uhr und 19 Uhr eine Rampenlichtstunde in Pokémon GO statt. Hier steht immer ein Monster im Fokus, das man in dieser Zeit vermehrt antreffen kann. Zusätzlich sind in diesen Zeiten weitere Boni aktiv, die aufmerksamen Spielern große Vorteile verschaffen können. Den Auftakt im März 2022 macht Tragosso.