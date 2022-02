Pokémon GO: Neue Shinys zur Johto Tour – Diese 9 Monster gibt es zum ersten Mal

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Neue Shinys zur Johto Tour – Diese 9 Monster gibt es zum ersten Mal © Niantic/The Pokémon Company (Montage)

Shiny-Jäger aufgepasst: Zur Johto Tour werden neun brandneue Formen in Pokémon GO eingeführt. Dieses Event sollten Trainer also nicht verpassen.

San Francisco – In Pokémon GO* steht in wenigen Tagen die große Johto Tour an. Einen Tag lang bekommen Trainer die Chance, alle Pokémon einer gesamten Generation zu fangen. So werden zum Event alle Monster aus der zweiten Generation häufiger in der Wildnis auftauchen. Außerdem hat der Entwickler aus San Francisco die Chance genutzt, um alle Shiny-Versionen der Pokémon* aus Johto ins Spiel einzuführen.

ingame.de* verrät, welche neuen Shinys zur Johto Tour in Pokémon GO gefangen werden können.

Die Johto Tour findet am Samstag, dem 26. Februar, statt. Von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends haben Trainer*innen die Zeit, daran teilzunehmen – weltweit. Das Event ist also nicht regional beschränkt. Wer aber das Maximum aus der Johto Tour rausholen will, muss sich für 11,99 € ein Ticket kaufen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.