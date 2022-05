Pokémon GO: Neue Spezialforschung lösen – Alle Schritte von „Ein Poni-Abenteuer“

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Neue Spezialforschung lösen – Alle Schritte von „Ein Poni-Abenteuer“ © The Pokémon Company/Niantic (Montage)

Ab dem 10. Mai gibt es in Pokémon GO die neue Spezialforschung „Ein Poni-Abenteuer“. Um die Forschung zu lösen, müssen vier Schritte absolviert werden.

San Francisco – In Pokémon GO läuft aktuell die Alola-Jahreszeit, welche die Pokémon aus den Editionen Sonne und Mond in den Fokus stellt. Seit dem 1. März konnten Trainer zahlreiche neue Monster aus Alola fangen. Außerdem gab es zu jeder der vier Inseln aus den Hauptspielen eine Spezialforschung. Mit „Ein Poni-Abenteuer“ müssen Spieler nun Aufgaben zur vierten und letzten Insel lösen.

ingame.de zeigt, wie man alle Schritte und Aufgaben von „Ein Poni-Abenteuer“ in Pokémon GO löst.

Abwechslung gibt es in Pokémon Go mehr als genug. Jeden Monat gibt es nicht nur neue Spezialforschungen, wie das „Ein Poni-Abenteuer“, sondern auch neue Quests und Kämpfe. So gibt es in Pokémon GO im Mai 2022 neue Feldforschungen und ab dem 10. Mai taucht auch das legendäre Pokémon der Poni-Insel auf.