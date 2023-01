Pokémon GO: Neuer Raid mit Mega-Aerodactyl – Die besten Konter für den Boss

Von: Joost Rademacher

Pokémon GO: Neuer Raid mit Mega-Aerodactyl – Die besten Konter für den Boss © Niantic / Nintendo / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO gibt es einen neuen Raid mit Mega-Aerodactyl. Für das Boss-Monster brauchen Trainer starke Konter, wenn sie es besiegen wollen.

Hamburg – In Pokémon GO gibt es seit dem 25. Januar 2023 einen neuen Raid. Dieses Mal steht das Flug/Gestein-Pokémon Mega-Aerodactyl als Boss auf der Abschussliste. Mit schlechter Vorbereitung kann so ein Raid-Boss in Pokémon GO schnell den Boden mit einemwischen. Damit man das Monster im aktuellen Raid aber möglichst einfach besiegen kann, braucht es die besten Konter für Mega-Aerodactyl.

Mega-Aerodactyl hat im Kampf gleich mehrere Anfälligkeiten. Angriffe von den Typen Gestein, Stahl, Wasser, Elektro und Eis verursachen alle das 1,6-fache ihres herkömmlichen Schadens gegen das Flugsaurier-Pokémon. Ihr habt also eine Vielzahl an starken Typen gegen den Raid-Boss zur Auswahl, dafür hat der Boss über diese hinaus aber keine noch größeren Anfälligkeiten.