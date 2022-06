Pokémon GO: Neuer Spieler hat unverschämtes Glück – fängt erstes Shiny nach 10 Minuten

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Neuer Spieler hat unverschämtes Glück – fängt erstes Shiny nach 10 Minuten © Niantic/The Pokémon Company/unsplash (Montage)

Shinys sind auch in Pokémon GO extrem selten und schwer zu bekommen. Doch ein Neuling hatte nun unverschämtes Glück und fing sein erstes nach 10 Minuten.

San Francisco – Seit 2016 streifen Trainer und Trainerinnen durch die Welt und fangen währenddessen Monster in Pokémon GO. Den Traum vom echten Trainerleben hat der Entwickler aus San Francisco wahr gemacht und seitdem kontinuierlich verbessert. Genau wie in den Hauptspielen der Reihe gibt es auch in Pokémon GO besondere Exemplare, die sich Shiny nennen. Viele jagen diese Pokémon, da sie extrem selten und nur schwer zu bekommen sind. Doch eine neue Spielerin hatte nun schon nach 10 Minuten Spielzeit so viel Glück.

ingame.de verrät, wie ein Pokémon GO Neuling bereits nach 10 Minuten sein erstes Shiny gefangen hatte.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Erstes Shiny nach 10 Minuten – Neuling hat unverschämtes Glück

So viel Glück muss man erstmal haben. Eigentlich ist es in Pokémon GO nicht so einfach, die seltenen Shinys zu fangen. Das sind Pokémon, die eine andere Färbung haben, als die regulären Exemplare und es gibt sie eigentlich für jedes Monster. Manche werden aber erst verzögert ins Spiel eingeführt. So nutzt der Entwickler aus San Francisco gerne Events, um neue Shinys ins Spiel zu bringen.