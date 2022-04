Pokémon GO: Rampenlichtstunden im April 2022 – Diese Monster kommen

Welche lohnen sich?

In Pokémon GO finden im April 2022 vier Rampenlichtstunden statt. Jeden Dienstag können Spieler auf ein anderes Monster treffen und besondere Boni abstauben.

San Francisco – Im April 2022 warten wieder einmal vier Rampenlichtstunden in Pokémon GO* auf alle Spieler und Spielerinnen. Zu den festen Terminen gibt es eine Stunde lang einen bestimmten Bonus sowie ein Pokémon*, das vermehrt in der Wildnis auftaucht. Einige Rampenlichtstunden in Pokémon GO lohnen sich durchaus, vor allem, wenn man viele Erfahrungspunkte oder Sternenstaub sammeln möchte.

ingame.de* zeigt, welche Rampenlichtstunden im April 2022 in Pokémon GO stattfinden.

Die Rampenlichtstunde ist ein wiederkehrendes, wöchentliches Event in Pokémon GO. Jeden Dienstag von 18 bis 19 Uhr taucht ein bestimmtes Pokémon häufiger in der Wildnis auf. Außerdem gibt es in dieser Stunde auch einen besonderen Bonus, der Trainern mehr EP, Sternenstaub oder Bonbons einbringt. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.