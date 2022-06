Pokémon GO: Erstes Shiny nach 10 Minuten – Neuling hat unverschämtes Glück

Von: Adrienne Murawski

Manche Menschen haben einfach unverschämtes Glück. So auch ein absoluter Pokémon-GO-Neuling, der schon nach 10 Minuten sein erstes Shiny gefangen hatte.

San Francisco – Seit 2016 streifen Trainer durch die Welt und fangen währenddessen Monster in Pokémon GO. Den Traum vom echten Trainerleben hat Entwickler Niantic aus San Francisco wahr gemacht und seitdem kontinuierlich verbessert. Genau wie in den Hauptspielen der Reihe gibt es auch in Pokémon GO besondere Exemplare, die sich Shiny nennen. Viele jagen diese Pokémon, da sie extrem selten und nur schwer zu bekommen sind. Doch eine neue Spielerin hatte nun schon nach 10 Minuten Spielzeit so viel Glück, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Name des Spiels Pokémon GO Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06. Juli 2016 Publisher Niantic Serie Pokémon Plattformen Android, iOS Entwickler Niantic Genre Augmented Reality, Mobile

Pokémon GO: Unverschämtes Glück – Spielerin fängt nach vier Pokémon schon erstes Shiny

Erstes Shiny nach 10 Minuten: So viel Glück muss man erstmal haben. Eigentlich ist es in Pokémon GO nicht so einfach, die seltenen Shinys zu fangen. Das sind Pokémon, die eine andere Färbung haben, als die regulären Exemplare und es gibt sie eigentlich für jedes Monster.

Manche werden aber erst verzögert ins Spiel eingeführt. So nutzt der Entwickler aus San Francisco gerne Events, um neue Shinys ins Spiel zu bringen. Bei diesen Events können Ticket-Käufer die begehrten Shinys meist besser fangen. So auch beim Pokémon GO Fest 2022, das am 4. und 5. Juni stattfindet.

Pokémon GO: Erstes Shiny nach 10 Minuten – Neuling hat unverschämtes Glück © The Pokémon Company/Niantic (Montage)

Doch manche Spieler brauchen wohl gar kein Ticket, um an Shiny Pokémon zu kommen. Wie User GhostlyInstincs auf Reddit teilte, konnte seine Schwester bereits nach 10 Minuten Spielzeit ihr erstes Shiny fangen: ein Alola-Mauzi. Das zählt aber leider nicht zu den 25 seltensten Shinys in Pokémon GO.

Als Beweis hat GhostlyInstincts Fotos vom App-Bildschirm geteilt und tatsächlich: das Shiny Alola-Mauzi war erst das fünfte Pokémon der Spielerin. Am 30. Mai hatte sie das Spiel gestartet, war bisher 0 Kilometer gelaufen und hat zarte 7.320 EP gesammelt – ein echter Neuling also.

Pokémon GO: Fans reagieren auf glückliche Spielerin – „so viel Glück wird sie nie wieder haben“

Das sagen andere dazu: Auf Reddit hat der Post bereits 5.455 Upvotes erhalten. Natürlich haben viele dabei der glücklichen Spielerin gratuliert. Sie haben aber auch warnende Worte für sie:

scottthang schreibt: „Deine Schwester wird in einer Welt der Enttäuschung sein, wenn sie merkt, dass das nicht immer so einfach sein wird.“

entoaggie meint: „Sie weiß vermutlich nicht einmal, was ein Shiny ist oder, dass es selten ist. Mein Sohn hat einen grünen Teddy und hat keine Ahnung, wie neidisch ich bin.“

tJa_- beschwert sich: „Mach eine 6-monatige Pause und wenn du zurückkommst, sind lauter wilde Relaxo, Brutalanda, Bisaflor, Glurak und Shinys da – vielleicht einmal pro Woche, wenn nicht sogar öfter. Aber spiel für 6 Monate und man sitzt nur da und sucht nach dem nächsten seltenen Shiny.“

Einige Spieler vermuten, dass der Entwickler aus San Francisco die Wahrscheinlichkeit, auf ein Shiny zu treffen, extrem runterschraubt. Dadurch sollen die Trainer direkt ans Spiel gebunden werden – so die Meinung mancher Nutzer. Ob die Schwester von GhostlyInstincts weiterhin so viel Glück haben wird, bleibt abzuwarten.