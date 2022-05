Pokémon GO: Spezialforschung zum Abschluss-Event – Lösung zu „Alola an Alola“

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO. Spezialforschung zum Abschluss-Event – Lösung zu „Alola an Alola“ © Niantic/The Pokémon Company (Montage)

In Pokémon GO läuft das „Alola an Alola“ Abschluss-Event zum Ende der Jahreszeit. Dazu gibt es auch eine Spezialfoschung, die Trainer lösen können.

San Francisco – In Pokémon GO neigt sich die Alola-Jahreszeit langsam ihrem Ende zu. Zum Abschluss gibt es daher noch ein letztes Event: „Alola an Alola“. Dabei können Trainer die Jahreszeit noch einmal Revue passieren lassen und die Pokémon der Saison fangen. Außerdem gibt es die Spezialforschung „Alola an Alola“ zu lösen.

ingame.de zeigt, wie man die Pokémon GO Spezialforschung „Alola an Alola“ löst.

Seit dem 25. Mai um 10 Uhr läuft das Abschluss-Event „Alola an Alola“ in Pokémon GO. Darin können Trainer nochmal alles geben, um die neuesten Pokémon der Jahreszeit zu fangen. Für die Sammler-Herausforderung von Alola an Alola müssen sie das auch, denn die hat es ganz schön in sich. Außerdem gibt es auch die Spezialforschung „Alola an Alola“, die es zu lösen gilt.