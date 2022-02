Pokémon GO: Spoofing und GPS Hack erklärt – So funktioniert Teleportieren

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Spoofing und GPS Hack erklärt – So funktioniert Teleportieren © Niantic (Montage)

In Pokémon GO fragen sich einige Spieler, was Spoofing und der GPS Hack sind und wie man diese nutzt. Sind diese Tricks legal oder riskiert man dafür einen Bann?

San Francisco – Pokémon GO* ist auch nach Jahren noch ein extrem beliebtes Spiel und erfreut sich zahlreicher aktiver Spieler*innen. Um im Spiel Pokémon* zu fangen, Eier auszubrüten und Quests zu bekommen, müssen Trainer*innen sich zwangsläufig bewegen – zu PokéStops und zu Arenen ebenfalls. Doch was macht man, wenn man in Quarantäne ist, aus anderen Gründen das Haus nicht verlassen kann oder sich regionale Pokémon aus anderen Ländern fangen will? Dafür kann man Spoofing nutzen.

ingame.de* verrät, was Spoofing ist, wie es funktioniert und ob Spieler Spoofing wirklich nutzen sollten.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Spoofing für Android und iOS – Wie es funktioniert und was es bringt

Beim Spoofing handelt es sich um die Manipulierung der GPS-Daten. Grundsätzlich ist Spoofing in Pokémon GO also als Schummeln zu werten. Denn eigentlich basiert das Spiel von Entwickler Niantic darauf, dass sich die Trainer mit ihrem Handy bewegen und dabei Pokémon fangen, PokéStops drehen und in Arenen kämpfen. So gibt es diverse Belohnungen, wenn Spieler besonders weite Strecken im Spiel zurücklegen und auch Eier werden nur mithilfe von Schritten ausgebrütet. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.