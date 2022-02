Pokémon GO: Termine für die nächsten Community Days stehen fest

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Termine für die nächsten Community Days stehen fest

In Pokémon GO ist der letzte Community Day mit Hoppspross vorbei. Nun kündigt Niantic die Termine für die Events im März, April und Mai an.

San Francisco – Aktuell läuft in Pokémon GO* noch die Jahreszeit der Herkunft, doch die neigt sich langsam dem Ende zu. Der letzte Community Day ist bereits passé und die letzten Events der Jahreszeit stehen an. Da wird es langsam Zeit, die neuen Community Days und die neue Jahreszeit in Pokémon* GO bekannt zu geben und genau das hat der Entwickler aus San Francisco nun getan.

weiß, wann die Community Days in Pokémon GO im März, April und Mai stattfinden.

Pokémon GO veranstaltet einmal im Monat den Community Day, bei dem ein Pokémon im Fokus steht und besonders häufig in der Wildnis auftaucht. Von 11 Uhr bis 17 Uhr Ortszeit können Spieler weltweit am Event teilnehmen und haben höhere Chancen, auch die Shiny-Version des Monsters zu fangen. Zudem erlernen die letzten Weiterentwicklungen zu den Community Days in Pokémon GO stets eine besondere Attacke, die man sonst nur per Top-TM beibringen kann.