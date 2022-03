Pokémon Karmesin und Purpur – Release für 2022 geplant

Von: Franziska Kaindl

Pokémon Karmesin und Purpur soll noch in diesem Jahr erscheinen. © The Pokémon Company (Montage)

Nintendo hat mit Pokémon Karmesin und Purpur die 9. Generation des Gaming-Hits angekündigt. Die beiden Editionen sollen noch 2022 ihren Release feiern.

Als Pokémon-Fan kann man sich aktuell glücklich schätzen: Erst vor Kurzem ist „Pokémon Legenden: Arceus“* erschienen, da gibt es schon Neuigkeiten zu einem neuen Spiel – die beiden Editionen des neuen Hauptteils, genannt Pokémon Scarlet und Violet (auf Deutsch: Karmesin und Purpur), sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Aber was ist zu den Games bekannt?

Wann genau erscheinen die Editionen Pokémon Karmesin und Purpur?

Ein konkreter Release-Termin wurde von Nintendo noch nicht bekannt gegeben, allerdings sollen „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“ Ende 2022 zur Verfügung stehen. Spieler können sich dann wieder zwischen zwei Editionen entscheiden: Beide erscheinen zwar mit größtenteils denselben Inhalten, doch ein paar Unterschiede gibt es doch. Wer „Pokémon Karmesin“ wählt, entscheidet sich für rote Kleidung und in „Pokémon Purpur“ erhalten Spieler ein violettes Outfit. Zudem gibt es je nach Edition unterschiedliche Pokémon – mehr dazu wurde von Nintendo allerdings noch nicht offenbart.

Pokémon Karmesin und Purpur: Was über die Spielewelt bekannt ist

In Bezug auf Pokémon Karmesin und Purpur spricht Nintendo von einer „offenen Spielwelt“. Einen ersten Vorgeschmack haben Spieler bereits in „Pokémon Legenden: Arceus“ erhalten, wo die Open World allerdings in unterschiedliche Gebiete aufgeteilt wird. Wenn Nintendos Aussagen zu glauben sind, soll dieses Konzept in Zukunft weiter vertieft werden.

Pokémon Karmesin und Purpur sollen auch in einer neuen Region spielen, die offenbar an Spanien und Portugal angelehnt ist, wie das Online-Portal pc-magazin.de berichtet. Ein erster Trailer hat weite Graslandschaften, Wüsten und eine Meeresküste offenbart. Zudem haben Spieler bereits einen Blick auf neue Pokémon der 9. Spielegeneration erhalten: Die drei Starter-Pokémon heißen Felori, Krokel und Kwaks – bei ihnen handelt es sich wie gewohnt um ein Pflanzen-, Feuer- und Wassermonster.