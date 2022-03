Pokémon Karmesin und Purpur – Auf diese Monster können sich Fans freuen

Von: Adrienne Murawski

Pokémon Karmesin und Purpur – Auf diese Monster können sich Fans freuen © The Pokémon Company (Montage)

Fans dürfen sich auf die neunte Generation freuen: Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen Ende 2022. Diese Monster sind bereits bestätigt.

Tokio – Zum Pokémon* Day am 27. Februar hatte die The Pokémon Company super Neuigkeiten für Fans im Gepäck: Die neunte Generation kommt. Nach den Remaster Editionen von Pokémon Perl und Diamant und dem neuen „Pokémon Legenden Arceus“-Titel dürfen sich Fans also auf zwei brandneue Editionen freuen.

ingame.de* enthüllt, was bereits zu den Pokémon in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur bekannt ist.

Mehr zum Thema Pokémon Karmesin und Purpur: Diese Monster sind bereits bestätigt

Fans können sich freuen. Neben den bereits bekannten 905 Pokémon, die es mittlerweile gibt, wird es bald noch mehr neue Monster zum Sammeln geben. Wie The Pokémon Company zum Pokémon Day ankündigte, wird noch dieses Jahr die neunte Generation des Franchise erscheinen. Bei der Ankündigung von Pokémon Karmesin und Purpur wurden nicht nur die Starter-Pokémon verraten. Fans konnten auch schon einen ersten Einblick in die neue Welt erhaschen.